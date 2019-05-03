​"Укрлендфарминг" Бахматюка вышел на первое место среди производителей семян в Украине

Группа компаний "Укрлендфарминг", крупнейший агрохолдинг Украины по размерам земельного банка, стала главным промышленным производителем семян в стране.

Об этом сообщил глава департамента агропроизводства "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник в комментарии "ДС".

"Группа компаний "Укрлендфарминг" постоянно занимается промышленным семеноводством основных зерновых культур. С этой целью в региональных кластерах под семеноводство выделены поля с лучшими предшественниками и хорошим бонитетом почвы. Как правило, на семенные участки зерновые культуры высевают с меньшей нормой высева от оптимальной, что позволяет получать крупные равномерные и полноценные семена. Уход за семенными участками происходит согласно технологическим картам выращивания", - отметил он.

Отмечается, что компания приобрела импортное оборудование немецкой компании "Петкус" для производства семян, что существенно увеличило мощности завода.

В данный момент "Укрлендфарминг" закупает семена основных сельхозкультур как с помощью прямых поставок, так и через дилерскую сеть от мировых лидеров семеноводства - "Пионер", "Монсанто", "Сингента", "Евралис", "Прогрейн", "Лимагрейн", "Лембке" и других.

"Наряду с зарубежными производителями семян пользуются спросом в нашей компании культуры, выращенные в Украине и доработанные в условиях ведущих отечественных научных учреждений: Института физиологии и генетики, Селекционно-генетического института, Института растениеводства им. Юрьева, Института земледелия НААН Украины и других", - рассказал Владислав Тютюнник.

Основными причинами своего лидерства в "Укрлендфарминге" называют работающий в компании отдел семеноводства, основная задача которого - производство семян, его технологическое сопровождение, распределение продукции и обновление культур в разрезе региональных управлений. Также в группе компаний разработан план производства семян лучших селекций семеноводства.

В данный момент "Укрлендфарминг" управляет наибольшим в Украине банком плодородных черноземов общей площадью более чем в 500 тысяч га. Группа компаний традиционно использует прогрессивные технологии земледелия и собственный семенной материал, что позволяет получать высокую урожайность на землях всех кластеров агрохолдинга.