Аграрии раскритиковали попытку запретить импорт удобрений в Украину

Руководители ведущих аграрных объединений Украины возмущены решением Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ - создана при Кабмине, главой является Степан Кубив) - о проведении расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора и калия, независимо от страны происхождения.

Об этом главы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Андрей Дикун и "Союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий" Сергей Рубан заявили в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Апострофа".

По их мнению, подобное решение, которое мотивируется, якобы, защитой украинских производителей удобрений, будет способствовать укреплению монопольного положения на рынке олигарха Дмитрия Фирташа. А для украинских аграриев будет означать увеличение себестоимости их продукции.

"Мы ведем борьбу за доступность для украинских аграриев удобрений с 2014 года. Борьбу с одним из украинских олигархов Дмитрием Фирташом, который разными методами пытается укрепить свою монополию и нажиться на вопросе. Хотя после тотального запрета ввоза удобрений из РФ, нам помог не он, а именно импорт из других стран - стран Европейского союза, Персидского залива, ближнего зарубежья. Этот импорт позволил сохранить баланс цен на внутреннем рынке. Теперь это все хотят запретить", - рассказал Дикун.

По его словам, последствиями расследования, которое начала МКМТ, может стать повышение таможенной ставки для ввоза удобрений до 20% или избирательный запрет импорта из некоторых стран.

"Ждем встречи президента Зеленского с Трампом, результатов форума в Турции, который провели два президента. И на фоне столь позитивных вещей, мы имеем ситуацию, когда правительство принимает решение о проведении расследования относительно запрета ввоза удобрений из других стран. Говорите, зона свободной торговли с Турцией? Переговоры с Трампом, чтобы он нас защищал перед Россией? Как он должен это делать, если мы запрещаем ввоз удобрений из США", - задается вопросом он.

Кроме того, считает Дикун, режим надзора, который могут ввести еще до начала основных мероприятий расследования, также негативно повлияет на агробизнес.

"Этот режим означает, что каждая машина, каждый вагон, каждый корабль - любая партия продукции, которая заходит в Украину, должна будет согласовываться с чиновниками Минэкономики. Это однозначно коррупционная составляющая", - утверждает глава ВАР.

В свою очередь Сергей Рубан видит в этой ситуации признаки того, что представители старой "химии", вроде Дмитрия Фирташа, пытаются оправдать нежелание вкладывать средства в модернизацию производства и хотят решить свои проблемы за счет аграриев.

"Вместо того, чтобы вложить деньги в модернизацию они идут самым простым путем - пытаются уничтожить конкурентов, лоббируя запрет ввоза импортных удобрений", - считает Рубан.

Как следствие, подобное решение МКМТ может ударить не только по импортерам удобрений, аграриям, которые наверняка испытают их дефицит, но и по всем украинцам.

"Часть удобрений в стоимости сельхозпродукции составляет порядка 30%. Если цена на удобрения будет расти, у аграриев будет расти себестоимость. А это приведет к тому, что вырастут цены на прилавках. И к расту импорта продукции из-за границы. В целом это очень глупая ситуация. У меня складывается впечатление, что им (представителям МКМТ, принявшим решение о расследовании, - ред.) кто-то занес пару чемоданов денег. Те их взяли и решили подложить вот такую свинью нашему президенту. Но, дай бог, сейчас у нас новая власть в стране, новый глава СНБО. Мы уверены, что они нас услышат и примут верное решение", - резюмировал Андрей Дикун.