В Ukrlandfarming рассказали, как инновационные системы контроля экономят средства

Инновации, которые внедрила группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, позволяют экономить одному из крупнейших агрохолдингов страны миллионы.

О перспективных технологиях, применяемых в агропроизводстве, специалисты агрохолдинга рассказали сайту Latifundist.com в рамках проекта Smart Field 2.0.

Первый проект в компании начали реализовывать в 2013 году. Это был анализ информации с сельскохозяйственной техники. Технология совершенствовалась ежегодно. В итоге была получена уникальная система телеметрии, которая собирает данные с тракторов, комбайнов, авто, оборудования и строит уникальный документооборот. Система осуществляет контроль и над материальными ценностями — ГСМ, минеральными удобрениями, СЗР.

"Благодаря системе мы понимаем, на каких полях техника в конкретный момент, сколько гектаров сделала за день, месяц, сезон. Имея списание запчастей в программе 1С, можем сделать выводы об эффективности использования машин. Это позволяет нам предотвращать злоупотребления и кражи, и принимать решения о рациональном использовании ресурсов", — объясняет Владимир Бабий, руководитель департамента внедрения инноваций Ukrlandfarming.

Вторым интересным проектом, который запустили в 2015 году и ежегодно улучшают, стала разработка "Укрлендфарминг" — система контроля вывоза урожая - за движением зерна с полей на элеваторы. По этой системе у каждого водителя есть авторизованная карточка, а каждый комбайн оснащен системой Connect и ридером. Водитель автомобиля подносит карточку к ридеру, и после этого может начаться выгрузка зерна с комбайна в машину. Количество зерна контролируется по установленным в бункер датчикам. За передвижением автотранспорта с поля до элеватора следят при помощи GPS-навигации.

"С тех пор, как разработали систему, количество краж и злоупотреблений упало в разы. Если подобные инциденты случаются, мы можем их отследить и возместить убытки. Вложения в разработку оправдали себя за год использования. Она помогает экономить и строить четкую аналитику", — объяснил специалист.

Департамент получает полную картину каждой культуры по каждому региону — с урожайностью, технологией, временем посева и уборки, данными по агрегатам, внесенным СЗР и минудобрениям. Так выходит развернутая технологическая карта каждого поля, что позволяет отслеживать связь между изменениями в технологии выращивания культур и изменением урожайности, и масштабировать решения и проекты, которые дают результат.

Чтобы дать жизнь инновациям, в Ukrlandfarming просчитывают их экономическую эффективность. Если возникают сомнения, то судьбу нововведения решают финансовый и операционный директора компании, директор по механизации и ответственный за растениеводство.

"Если есть сомнения относительно рентабельности идеи, мы запускаем пилот на 2-3 предприятиях, 3-4 единицах техники. Год мы анализируем. Если видим, что инновация стоит внимания, масштабируем ее на всю технику или поля", — рассказывает Владимир Бабий, руководитель департамента внедрения инноваций Ukrlandfarming. Именно так собираются тестировать новую идею: оборудовать разбрасыватели удобрений видеокамерами.

"Идея в том, чтобы фиксировать момент загрузки минеральных удобрений, моменты остановок при разбрасывании в поле, и исключить возможности краж или нецелевого использования минеральных удобрений", — поделился планами специалист.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.