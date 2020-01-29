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Федерация работодателей опубликовала заявление о произволе силовиков в отношении "Укрлендарминг"

среда, 29 января 2020, 18:00
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Силовые ведомства фактически взяли в заложники 27 тысяч сотрудников компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" в рамках расследования по VAB банку.

Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей Украины.

"ФРУ выступает категорически против попытки правоохранителей парализовать работу предприятия, которое ежегодно платит налоги на сумму более 2,5 млрд грн и тратит на зарплаты 3 млрд грн, и поддерживает требования, содержащиеся в обращении к президенту Украины. Со своей стороны, Федерация будет принимать все необходимые меры, предусмотренные законодательством, чтобы прекратить произвол правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Речь идет о заявлении владельца и коллектива Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", одного из крупнейших украинских агропроизводителей к президенту, опубликованное 28 января. Компания еще в 2013 году построила два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла - "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области, а НАБУ и Генпрокуратура обвиняют предприятие, что их как бы не существует. По обращению НАБУ Генпрокуратура возобновила два дела двух- и трехлетней давности против компании "Авангард", которые были закрыты - №52016000000000112 от 20.04.2016 г и № 52017000000000362 от 01.06.2017 г, которые были закрыты Генпрокуратурой 06.12.2017 года и Главным следственным управлением Нацполиции 20.06.2018 года.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (агрохолдинг "Авангард", Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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