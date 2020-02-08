Тимошенко заявила о страхе властей проводить референдум о рынке земли

83% людей считают, что решение о распродаже украинской сельскохозяйственной земли должно приниматься не депутатами в сессионном зале Верховной Рады, а гражданами на всенародном референдуме.

Таковы данные опроса, проведенного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" по инициативе Юлии Тимошенко.

"В парламенте было зарегистрировано уже несколько законов о референдуме, которые были подписаны разными фракциями. Но партия "Слуга народа" отклонила их. Сегодня голосование в студии подтверждает - украинцы хотят референдума. Поэтому сначала нужно его провести и уже потом, как скажут люди, так и действовать", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что вместо распродажи земель, нужно направить силы на развитие отечественного фермерства, которое увеличит количество рабочих мест и положительно повлияет на экономику страны.

"Если мы один раз продадим землю, - мы будем страной без рабочих мест, фермеров, сел, без возможности выработать органическую продукцию, мы не сможем защитить продовольственную безопасность нашего государства и не сможем больше быть экономически сильными. Земля - это не машина, это не квартира, ее нельзя "выработать" больше, чем сейчас. Мы, украинцы, должны ценить то добро, которым наделены и не разбазаривать его бездумно, в интересах кучки олигархов. Землю надо беречь!" - призвала Тимошенко.