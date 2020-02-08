RU  UA  EN

суббота, 8 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 февраля

11:50
Ученые смоделировали карту дальнейшего распространения коронавируса: кто находится под ударом
11:50
Ученые обнаружили древнеегипетскую "игру смерти", похожую на нарды: фото
11:36
Невеста Никиты Добрынина показала, как выбирает свадебное платье: фото
11:27
В России "партизаны" подожгли здание Минюста: опубликовано видео
11:11
В Украине выпустили партию спецмашин для разгона митингов: фото и видео
10:32
В Украине начинается отбор на Евровидение - вот как готовились к большому шоу за день до старта
10:30
В Украине заявили о нововведении при выдаче паспортов
10:30
Резонансная смерть мальчика в больнице Киева: медик указала на важные нюансы
10:24
Мэттью Перри последним из "Друзей" завел аккаунт в Instagram: первая публикация актера
10:20
В Украине подняли тарифы: названы топ-5 городов с самой дорогой и дешевой водой
09:35
Только небо и горы: в сети показали фото заснеженных украинских Карпат
09:26
ВСУ нанесли крупные потери боевикам ЛНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко заявила о страхе властей проводить референдум о рынке земли

суббота, 08 февраля 2020, 11:52
переглянути новину українською

83% людей считают, что решение о распродаже украинской сельскохозяйственной земли должно приниматься не депутатами в сессионном зале Верховной Рады, а гражданами на всенародном референдуме.

Таковы данные опроса, проведенного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" по инициативе Юлии Тимошенко.

"В парламенте было зарегистрировано уже несколько законов о референдуме, которые были подписаны разными фракциями. Но партия "Слуга народа" отклонила их. Сегодня голосование в студии подтверждает - украинцы хотят референдума. Поэтому сначала нужно его провести и уже потом, как скажут люди, так и действовать", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что вместо распродажи земель, нужно направить силы на развитие отечественного фермерства, которое увеличит количество рабочих мест и положительно повлияет на экономику страны.

"Если мы один раз продадим землю, - мы будем страной без рабочих мест, фермеров, сел, без возможности выработать органическую продукцию, мы не сможем защитить продовольственную безопасность нашего государства и не сможем больше быть экономически сильными. Земля - это не машина, это не квартира, ее нельзя "выработать" больше, чем сейчас. Мы, украинцы, должны ценить то добро, которым наделены и не разбазаривать его бездумно, в интересах кучки олигархов. Землю надо беречь!" - призвала Тимошенко.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Многогранный Papas: как ЕБРР и ЕС помогли украинскому предпринимателю запустить уникальный картофельный бренд

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: