День второй: как Рада пытается принять закон о рынке земли - онлайн трансляция

7 февраля в Верховной Раде продолжают рассматривать поправки в законопроект 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Следите за событиями в парламенте в онлайн-трансляции "Апострофа". Заседание продлится до 14:00. Во время вчерашнего заседания депутаты рассмотрели 184 поправки из более чем 4000.

11:37 Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос, на сколько может растянуться рассмотрение поправок к земельному законопроекту, сказал: "Мы вчера считали, предположительно - от трех до пяти пленарных недель может растянуться", передает "Укринформ".

"Мы не можем сейчас в условиях, в которых находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", - добавил нардеп.

Корниенко считает, что на следующей пленарной неделе надо вести дискуссию относительно того, как дальше двигаться по законопроекту.

"Мы ведем переговоры с нашими коллегами, стараемся достучаться до их сознания. Но мы вчера увидели, что из фракции "Батькивщина" и из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", в принципе, такая идет технология, каждый депутат зачитывает свое правки и фактически 60 депутатов из ОПЗЖ и около 20 в "Батькивщине"... то есть 80 выступлений мы точно должны послушать... и 80 раз господин Сольский (председатель Комитета по аграрной и земельной политики - ред.) должен сказать, что правка отклонена", - отметил Корниенко.

Корниенко также опроверг, что депутаты от "Слуги народа" готовы идти на уступки в позиции по Крыму или "торговать должностями" в обмен на голосование за рынок земли.

11:00 Перед заседанием представители фракции "Слуга народа" дежурили у трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции. Так, место спикера Рады заняла депутат Елизавета Богуцкая, также "на дежурстве" находился скандальный депутат Евгений Брагарь.

Напомним, что рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховной Раде стало поводом для новых шуток в сети.