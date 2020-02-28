Страна теряет урожаи: эксперты призвали Верховную Раду допустить новейшие СЗР на поля

Украинский сельхозтоваропроизводителям фактически заблокирован доступ к инновационным средствам защиты растений (СЗР).

Об этом пишет издание Agroportal.

Урегулировать ситуацию должна Верховная Рада, упростив процедуру ввоза в страну образцов пестицидов для исследований. Эти изменения отражены в законопроектах № 2548, № 2289, они были поддержаны Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики.

"Мы уже потеряли сотни потенциально инновационных пестицидов", - отметил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он добавляет, что уровень урожайности на 25-30% зависит от СЗР и если ситуацию не исправить, то урожайность не будет расти и не удастся снизить пестицидную нагрузку на поля.

Главный агроном аграрной компании ИМК Александр Гирман подтверждает, что для современного аграрного производства важно применять инновационные СЗР, ведь "применение тех же веществ приводит к возникновению устойчивых вредных организмов и накопления их в объектах окружающей среды".

Руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Виктор Погорелый обращает внимание, что изменения не касаются коммерческих партий пестицидов. Их оборот регулирует часть ст. 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах", где указано, что ввоз незарегистрированных пестицидов в страну запрещено.

"Норма выгодна тем, кто или завозит продукцию вне контроля, или тем, кто "производит" продукцию в Украине. Производит в кавычках, поскольку при таком производстве 90% компонентов импортируется, а локализуется смешивание и фасовка", - отмечает Погорелый.

В ЕБА добавляют, что с 2016 в Украине зашло максимум 2-3 новых вещества, а регистрируются генерические препараты, копии, или происходит расширение регистрации известных веществ.

"Закладываем полигон площадью 16 га, где планируем испытывать СЗР, удобрения, семена. Нам интересны новые СЗР, мы бы хотели иметь к ним доступ. Самим выбирать, как улучшать урожай", - сказал директор компании "Кусто Агро Фарминг" Владимир Серый.

Эксперты отвергают заявления экоактивистов, что Украина станет полигоном для испытания опасных веществ.

"Ввоз образцов для научных целей не может нести угрозы для экологии. Ввоз осуществляется в минимальных объемах, под контролем государства. Испытания проводят уполномоченные научные учреждения", - отметил президент фитосанитарной ассоциации Украины Владислав Седик.

Виктор Погорелый указывает, что в мировой практике место производства препарата не равно месту его регистрации.

"Препарат для защиты украинской ржи может производиться в Пуэрто-Рико, где о выращивании такой культуры почти никто не слышал", - добавляет Погорелый, подчеркивая, что практики регистрации СЗР в стране производства нет в ЕС и других странах мира.

Отвергает экологическую угрозу председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

"Экологическую проблему имеем из-за блокирования продуктов нового поколения", - сказал он.

Он обращает внимание, что исследуемый образец осуществляются под контролем государства, а продукция, полученная в результате проведения полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов, уничтожается.

В профильной ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" утверждают, что при таких обстоятельствах украинский аграрий остается за бортом инновационного развития систем защиты растений. Гендиректор УКАБ Роман Сластен резюмирует, что украинские агропроизводители вынуждены защищать урожай тем, чем европейские или американские фермеры пользовались лет десять назад.