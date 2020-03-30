RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Бизнес

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

13:30
Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме Lime
13:20
Все в ужасе за королеву: у лакея Елизаветы II обнаружили коронавирус Lime
13:03
В Днепре авто на скорости влетело в автобус, много пострадавших: видео с места
12:35
Как часто украинцы моют руки и чем укрепляют иммунитет: опубликованы результаты соцопроса Lime
12:23
Это недешево: украинцы с Бали выдвинули жесткий ультиматум в "Борисполе"
12:06
Умер композитор, чья музыка пугала нас в "Сиянии", "Экзорцисте" и фильмах Дэвида Линча Lime
11:49
​Еще одна область вырывается в лидеры: актуальная карта распространения коронавируса в Украине
11:42
Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса Lime
11:22
Госпитализированный Игорь Николаев показал результаты теста на коронавирус Lime
11:20
Почему Украину не накрыло смертельной "волной" коронавируса: Комаровский назвал неожиданную версию
11:19
Пять часов без еды и воды: украинцы рассказали, как с них "выбивали" деньги за обсервацию, видео
11:16
Умер актер сериалов "Санта-Барбара" и "Отчаянные домохозяйки" Lime
Все новости

Может привести к катастрофе аграрной отрасли Украины: британское СМИ оценили ущерб от давления НАБУ на Бахматюка

понедельник, 30 марта 2020, 12:33
переглянути новину українською

Искусственное доведение до банкротства крупнейшего украинского производителя яиц - агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка, может стать "невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины".

Об этом написало профильное британское издание PoultryWorld, сообщают Українські новини.

"Над украинской яичной промышленностью нависают темные тучи", - считает британское СМИ.

С началом кризиса в 2014 году многие украинские компании оказались в затруднительном положении, однако сейчас в критической ситуации оказался сельскохозяйственный холдинг "Авангард". Если давление на холдинг приведет к банкротству, это "было бы невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины". Издание отмечает, что предприятие пережило кризис в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Сокращение поголовья птиц на содержании в 2015 году произошло потому, что хозяйства на востоке Украины, расположенные вблизи зоны конфликта, прекратили производство. Кроме этого, внутренний спрос на яйца упал из-за уменьшения потребления. Однако предприятие в значительной мере переориентировалось на экспорт, который показывает ежегодный рост.

Британское издание пишет, что проблемы начались из-за конфликта владельца агрохолдинга Олега Бахматюка с НАБУ.

"Конфликт между Олегом Бахматюком, владельцем "Авангарда", и властью Украины может свидетельствовать, что ситуация выходит из-под контроля. Международные кредиторы предприятия "Авангард" написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом, действительно ли следует НАБУ преследовать Олега Бахматюка", - пишет СМИ.

Речь идет об уголовном деле, открытом НАБУ по рефинансированию банка, которое сам бизнесмен считает давлением на бизнес.

"Бахматюк открыто говорит о возможном банкротстве гиганта по производству яиц, заявив, что "достижение конструктивной позиции с кредиторами и правительством сэкономит больше стоимости акций, а попытка продать активы по частям приведет к большим потерям". Кроме возможного краха компании, существует также угроза ее незаконного поглощения", - пишет СМИ.

"Банкротство "Авангарда" привело бы к турбулентности не только в Украине, но и на мировом рынке яиц, - рассказал источник PoultryWorld в украинском птицеводстве. - Никогда ранее компания такого масштаба не прекращала свою деятельность, и причин для этого не было: "Авангард" - эффективная компания. Есть здравый смысл и политика, и иногда преобладает политика".

Агрохолдинг "Авангард" является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в мире. По состоянию на конец 2018 года агрохолдинг занимал 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов Украины. "Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира, в основном на Ближний Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Многогранный Papas: как ЕБРР и ЕС помогли украинскому предпринимателю запустить уникальный картофельный бренд

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: