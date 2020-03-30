Может привести к катастрофе аграрной отрасли Украины: британское СМИ оценили ущерб от давления НАБУ на Бахматюка

Искусственное доведение до банкротства крупнейшего украинского производителя яиц - агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка, может стать "невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины".

Об этом написало профильное британское издание PoultryWorld, сообщают Українські новини.

"Над украинской яичной промышленностью нависают темные тучи", - считает британское СМИ.

С началом кризиса в 2014 году многие украинские компании оказались в затруднительном положении, однако сейчас в критической ситуации оказался сельскохозяйственный холдинг "Авангард". Если давление на холдинг приведет к банкротству, это "было бы невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины". Издание отмечает, что предприятие пережило кризис в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Сокращение поголовья птиц на содержании в 2015 году произошло потому, что хозяйства на востоке Украины, расположенные вблизи зоны конфликта, прекратили производство. Кроме этого, внутренний спрос на яйца упал из-за уменьшения потребления. Однако предприятие в значительной мере переориентировалось на экспорт, который показывает ежегодный рост.

Британское издание пишет, что проблемы начались из-за конфликта владельца агрохолдинга Олега Бахматюка с НАБУ.

"Конфликт между Олегом Бахматюком, владельцем "Авангарда", и властью Украины может свидетельствовать, что ситуация выходит из-под контроля. Международные кредиторы предприятия "Авангард" написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом, действительно ли следует НАБУ преследовать Олега Бахматюка", - пишет СМИ.

Речь идет об уголовном деле, открытом НАБУ по рефинансированию банка, которое сам бизнесмен считает давлением на бизнес.

"Бахматюк открыто говорит о возможном банкротстве гиганта по производству яиц, заявив, что "достижение конструктивной позиции с кредиторами и правительством сэкономит больше стоимости акций, а попытка продать активы по частям приведет к большим потерям". Кроме возможного краха компании, существует также угроза ее незаконного поглощения", - пишет СМИ.

"Банкротство "Авангарда" привело бы к турбулентности не только в Украине, но и на мировом рынке яиц, - рассказал источник PoultryWorld в украинском птицеводстве. - Никогда ранее компания такого масштаба не прекращала свою деятельность, и причин для этого не было: "Авангард" - эффективная компания. Есть здравый смысл и политика, и иногда преобладает политика".

Агрохолдинг "Авангард" является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в мире. По состоянию на конец 2018 года агрохолдинг занимал 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов Украины. "Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира, в основном на Ближний Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.