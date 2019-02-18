Профсоюз "Укрнафты" выйдет на протест против ручного управлениями судами

Объединенная профсоюзная организация работников ПАО "Укрнафта" 5 марта 2019 года проведет единый митинг с целью прекращения незаконного влияния, давления и вмешательства в работу судей одним из членов Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким.

Об этом говорится в открытом заявлении трудового коллектива ПАО "Укрнафта", пишут "Украинские новости".

В заявлении сообщается, что более 3 лет ПАО "Укрнафта" ведет борьбу в судах за право недропользования на участке Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади. ПАО "Укрнафта" было собственником спецразрешения на геологическое изучение участка недр с 2004 года и имело законные права на осуществления добычи углеводородов на Червонолуцком месторождении. Однако, в нарушение процедуры выдачи специальных разрешений на добычу полезных ископаемых, без проведения конкурса, право на добычу газа на Свистунковско-Червонолуцкой площади было предоставлено частной фирме без необходимой квалификации и материально-технической базы ООО "Аркона Газ-Энергия", которую журналисты связывают с интересами одного из членов ВСП Алексея Маловацкого.

"В связи с несовершенством законодательства Высший совет правосудия превратился в эффективный инструмент давления на судей, который находятся в административной зависимости от членов ВСП. Чтобы заставить судей принять незаконное решение, Высший совет правосудия реанимирует жалобы прошлых лет, поданных на судей. Таким образом судьи, которые рассматривают требования "Укрнафты", опасаясь за свое профессиональное и карьерное положение, не торопятся выносить законные и обоснованные решения и являются зависимыми от давления и принуждения ВСП и его отдельных членов. Использование таких бесчестных методов приводит к ситуации, в рамках которой судьи не способны обеспечить задание суда – совершать правосудие, основываясь на принципах верховенства права, обеспечивать каждому право на справедливый суд", - говорится в письме профсоюза.

Все это непосредственно касается прав и интересов трудового коллектива "Укрнафты" – крупнейшего нефтедобывающего предприятия Украины. Потеря лицензии на добычу для такого предприятия как "Укрнафта" равна ликвидации более 20 тысяч рабочих мест, огромным убыткам для предприятия, потере рентной платы местным бюджетом и налогов для Государственного бюджета.

"Трудовой коллектив "Укрнафты" считает, что обеспечение реализации права на законный и справедливый суд должно стать фундаментом построения правового государства, а поэтому коррупционеры во власти должны быть публично названы и привлечены к ответственности", - говорится в письме.