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Тимошенко назвала монетизацию субсидий технологией подкупа

четверг, 21 февраля 2019, 18:36

Решение о монетизации субсидий - это еще одна технология подкупа избирателей действующей властью.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с портовиками в городе Южный в Одесской области.

При этом она отметила, что власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти же деньги вернет через повышение тарифов.

Тимошенко убеждена, что за манипуляции с ценами на газ полностью отвечает власть, которая отвечает за НКРЄКУ - орган, устанавливающий тарифы.

Политик также выразила мнение, что рост тарифов бьет не только по людям, но и разрушает отечественную экономику: когда у людей нет средств на покупку товаров и услуг, сокращается спрос и экономика деградирует.

Кроме этого она считает, что новые тарифы не являются рыночными.

"У нас нет рынка природного газа, у нас абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а НКРЄКУ", - подытожила Тимошенко.

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