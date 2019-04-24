Евродипломаты заставили НКРЭКУ ускорить подготовку к новому рынку электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует на заседании 26 апреля 2019 года срочно рассмотреть и утвердить Методические рекомендации по осуществлению тестовых операций на рынке электрической энергии.

Об этом пишет "Деловая столица".

"Низкая активность участников рынка в осуществлении тестовых операций может стать преградой во внедрении новой модели рынка электрической энергии и стать основанием для возбуждения участниками рынка действующих нормативно-правовых документов", - сообщается на сайте НКРЭКУ.

Отметим, что с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует директивы ЕС и нормы Третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.

22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорилось в совместном письме главы представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, директора Европейского Энергетического сообщества Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика Де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

В свою очередь, оператор системы передачи (ГП "НЭК "Укрэнерго") и оператор рынка (ГП "Энергорынок") в рамках подготовки к запуску нового рынка электроэнергии, уже начали осуществление тестовых операций по купле-продаже электрической энергии.