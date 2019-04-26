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​Украина задумала масштабное строительство в Чернобыльской зоне: документ

пятница, 26 апреля 2019, 14:35
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Министерство экологии и природных ресурсов Украины потратит 32,8 миллиона грн. на строительство новой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне.

Соответствующий документ есть в распоряжении "Апострофа".

В конце марта 2019 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что на прилегающей к ЧАЭС территории построят еще одну солнечную электростанцию. По информации Минэкологии, новая станция будет построена за средства правительства Испании, которые выделяются в рамках сотрудничества с нашей страной по Киотскому протоколу – Украина переуступила Испании свои квоты на выбросы парниковых газов. При этом условием выделения таких средств является их использование для финансирования проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и развитие возобновляемой энергетики.

Как сообщили в Минэкологии в ответ на официальный запрос "Апострофа", из госбюджета на строительство новой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне будут выделены средства, полученные от продажи Испании квот на выбросы парниковых газов, в размере 32,8 миллиона гривен (1,1 миллиона евро по текущему курсу).

"Проектом предусматривается обустройство фотоэлектрической станции (один из наиболее распространенных на сегодня видов солнечных электростанций, в которых используются модули – фотобатареи – "Апостроф") максимальной расчетной мощностью 763 кВт на территории Чернобыльской зоны отчуждения… Срок завершения реализации проекта запланирован на конец 2019 года", - говорится в ответе Минэкологии.

Подробно читайте в материале "Апострофа": Новая жизнь Чернобыля: в зоне отчуждения запустят еще один объект.

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