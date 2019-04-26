Новая жизнь Чернобыля: в зоне отчуждения запустят еще один объект

Спустя 33 года после аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения создается кластер возобновляемой энергетики. В планах украинских властей, в частности, - строительство объектов ветровой и солнечной энергетики. В Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали "Апострофу" о новом проекте солнечной электростанции, которая должна появиться в Чернобыльской зоне.

В Украине отмечается очередная годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции, которую называют одной из крупнейших техногенных катастроф XX века. 26 апреля 1986 года взрывом был разрушен ядерный реактор энергоблока №4 ЧАЭС.

К ноябрю 1986 года над поврежденным блоком был возведен бетонный саркофаг – так называемый объект "Укрытие". При этом саркофаг не мог рассматриваться в качестве надежной защиты от радиации, в связи с чем с 2007 года на станции велось строительство арочного конфайнмента "Укрытие-2", который надвинули на старый саркофаг в конце 2016 года.

Согласно данным Национального доклада Украины к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, общие потери нашей страны, связанные с аварией, по состоянию на 2015 год составляли почти 20 миллиардов долларов.

Новая жизнь Чернобыля

Вокруг Чернобыльской АЭС расположена так называемая зона отчуждения - территория, которая в результате аварии подверглась интенсивному радиационному загрязнению. Свободный доступ в зону отчуждения запрещен. Она состоит из трех частей – особой зоны (промышленная площадка ЧАЭС), 10-километровой и 30-километровой зон.

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Чернобыльская АЭС была остановлена в 2000 году, и с тех пор активная деятельность на ней не ведется.

Однако украинские власти решили дать Чернобыльской зоне "вторую жизнь", сделав упор на развитие здесь альтернативной энергетики.

Первая солнечная электростанция в зоне отчуждения была запущена в эксплуатацию в октябре 2018 года, ее мощность составляет 1 МВт. Вырабатываемой ею электроэнергии достаточно для потребностей около 2 тысяч квартир. Стоимость проекта - около 1 миллиона евро.

В конце марта 2019 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что на прилегающей к ЧАЭС территории построят еще одну солнечную электростанцию. По информации Минэкологии, новая станция будет построена за средства правительства Испании, которые выделяются в рамках сотрудничества с нашей страной по Киотскому протоколу – Украина переуступила Испании свои квоты на выбросы парниковых газов. При этом условием выделения таких средств является их использование для финансирования проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и развитие возобновляемой энергетики.

Как сообщили в Минэкологии в ответ на официальный запрос "Апострофа", из госбюджета на строительство новой солнечной электростанции в Чернобыльской зоне будут выделены средства, полученные от продажи Испании квот на выбросы парниковых газов, в размере 32,8 миллиона гривен (1,1 миллиона евро по текущему курсу).

"Проектом предусматривается обустройство фотоэлектрической станции (один из наиболее распространенных на сегодня видов солнечных электростанций, в которых используются модули – фотобатареи – "Апостроф") максимальной расчетной мощностью 763 кВт на территории Чернобыльской зоны отчуждения… Срок завершения реализации проекта запланирован на конец 2019 года", - говорится в ответе Минэкологии.