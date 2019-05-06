Запад потребовал от Украины ускорить реформу рынка электроэнергии - американские СМИ

Страны ЕС, международные финансовые организации - официальные кредиторы Украины, а также Агентство США по международному развитию призывают Украину ускорить и улучшить работу по реформированию рынка электроэнергии, обязательства о чем страна взяла на себя еще два года назад.

Об этом говорится в совместном письме международных партнеров, пишет американское издание Politico.

"В письме к украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману от 17 апреля подписанты поделились опасениями по выполнению закона ("О рынке электроэнергии", - ред.). Закон, принятый в 2017 году, имеет целью ввести конкурентный рынок электроэнергии с 1 июля 2019. Однако за два месяца до конечного срока, много важных операционных деталей остаются не установленными".

Как пишет Politico, в письме призывают регулятора энергетики страны и министерство "как можно скорее созвать заседание координационного центра, чтобы критически пересмотреть состояние внедрения новой рыночной модели, определить ключевые препятствия и обязать ответственных их решить".

С 1 июля текущего года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы Третьего энергопакета Евросоюза. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макро финансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.