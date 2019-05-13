Закон о зеленых аукционах: в Раде рассказали, на сколько подешевеет "чистая" энергетика

Украине следует ожидать роста инвестиций из-за рубежа в сферу "зеленой" энергетики, а тарифы на возобновляемую энергогенерацию на рынке должны снизиться.

Об этом сообщил народный депутат фракции РПЛ Юрий Чижмарь, комментируя принятие законопроекта №8449-д о запуске "зеленых" аукционов для "Українських Новин".

"Прогнозирую приход иностранных инвесторов, которые имеют более "дешевые" деньги и меньшие операционные затраты. Это позволит снизить стоимость "зеленой энергетики" до уровня ЕС - на 30-35%. Также это обеспечит стабильный рост доли возобновляемой энергетики в общем производстве, что позволит отказаться от дорогостоящей и вредной тепловой электрогенерации", — подчеркнул он.

По его словам, аукционы, которые вводятся в Украине, являются цивилизованной формой определения рыночной цены на "зеленую энергию" и средством противодействия коррупции в энергетической отрасли.

"Аукцион обеспечивает свободный доступ к получению господдержки через торги на электронных площадках, где осуществляются госзакупки. Мы ограничили срок действия техусловий на подключение, чтобы не было фактов "бронирования" подключения под будущую спекуляцию с перепродажей компании. И в-третьих, мы внедряем договорную основу отношений между государством и инвестором, это ликвидирует дискуссию о ретроспективной форме изменения тарифов. Это были основные требования иностранных инвесторов, которые финансируют энергетические проекты в Украине. Принятие закона должно возобновить финансирование и увеличить его размер", — пояснил Чижмарь.

Принятие закона в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики назвали "запоздалым", но ее председатель Алексей Оржель отметил, что его принятие положительно повлияет на весь энергорынок.

"Законопроект необходимо принять быстрее и с июля сокращать тариф и переходить на аукционы. Из-за того, что процесс прохождения процедур в парламенте затянулся, необходимо скорее подписать закон 8449-д президентом и начать готовить вторичное законодательство, систему Prozorro для проведения аукционов, чтобы хотя бы с нового года запустить новую систему", - заявил он.

Народный депутат Украины из фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий прогнозирует удешевление "чистой" энергии.

"Правильно организованные аукционы снизят тариф до экономически обоснованного уровня. Для получения права на поддержку необходимо будет выиграть часть квот, а для этого на аукционе надо будет предложить самый низкий тариф", — сказал Пидлисецкий.

Нардеп отметил, что с запуском "зеленых" аукционов улучшились условия для инвесторов на рынке альтернативных источников энергии.

"Удалось зафиксировать размер финансовых обязательств и остановить их бесконтрольный рост. Обвал рынка "зеленых" источников может произойти в ближайшие 3 года. Но он будет дешевле для государства и потребителей", — спрогнозировал он.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах.

За проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" проголосовал 251 народный депутат при 226 необходимых.

Согласно закону, "зеленые" аукционы запускаются на рынке электроэнергии и, кроме того, предусмотрен еще ряд новаций, снижающих "зеленый" тариф с 2020 года для солнечных станций на 25% и для ветровых на 10%.