Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского предлагает безотлагательно начать закупку природного газа на предстоящий отопительный сезон.

Об этом говорится на странице "команды Зеленского" в Facebook.

"Сегодня цена на топливо значительно ниже, поэтому логично решение: начать запасаться газом на предстоящий отопительный сезон. И более того, искать надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соратники Зеленского рассчитывают на сотрудничество с правительством и реализацию решений, согласованных в западными союзниками Украины.

"Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимый оператор ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - сказано в сообщении.

Читатели неоднозначно отреагировали на инициативу команды Зеленского.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в Украине ввели штрафы за долги по коммуналке.