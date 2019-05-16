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Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ

четверг, 16 мая 2019, 15:39
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Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского предлагает безотлагательно начать закупку природного газа на предстоящий отопительный сезон.

Об этом говорится на странице "команды Зеленского" в Facebook.

"Сегодня цена на топливо значительно ниже, поэтому логично решение: начать запасаться газом на предстоящий отопительный сезон. И более того, искать надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соратники Зеленского рассчитывают на сотрудничество с правительством и реализацию решений, согласованных в западными союзниками Украины.

"Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимый оператор ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - сказано в сообщении.

Читатели неоднозначно отреагировали на инициативу команды Зеленского.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в Украине ввели штрафы за долги по коммуналке.

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