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Ассоциация газового рынка Украины порекомендовала НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение газа

понедельник, 20 мая 2019, 09:30
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Общественный Совет при НКРЭКУ на заседании 14 мая 2019 года, утвердил предложения, направленные на недопущение углубления кризиса в газораспределительной отрасли.

Об этом сообщают "УкрФакты" со ссылкой на пресс-службу АГРУ.

"Общественный Совет констатировал, что газораспределительная отрасль оказалась на грани коллапса из-за проволочек НКРЭКУ. Регулятор с 2016 года не изменяет тарифы на газораспределение, остановил переход на двухставочный тариф и учет газа в энергетических единицах - хотя такие шаги предусмотрены реформой рынка газа, а также соглашениями с МВФ и Энергетическим сообществом. Общие убытки операторов ГРМ уже достигли 30 млрд грн, что привело к катастрофическому оттоку кадров, ухудшению технического состояния сетей и угрожает безопасности газоснабжения", - говорится в сообщении и.

Учитывая опасность, которую создает промедление, Общественный Совет рекомендует Национальной комиссии:

- безотлагательно пересмотреть и установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа;

- предусмотреть урегулирование убытков, связанных с несвоевременным пересмотром тарифов, в частности, несоответствия цены ВТВ, их объемов и других составляющих;

- обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности с требованием определить, в соответствии с действующей методологией, объемами ВТВ для каждого Оператора ГРС и выдать соответствующий приказ. Расходы на ПТО составляют в тарифе около 50% его стоимости и определяющим образом влияют на финансово экономическое положение операторов ГРМ;

- обратиться в Кабинет министров Украины относительно установления справедливых и объективных норм потребления природного газа для бытовых потребителей. В основе таких норм должны быть результаты исследований;

- безотлагательно завершить мероприятия для перехода на измерение потребляемого газа в энергетических единицах;

- подготовить предложения по двухставочному тарифу и начать Общественные слушания по этому поводу, учитывая, что срок действия временной методологии тарифов на распределение газа истекает 1 января 2020.

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