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В Украине запущены процессы, которые делают отсрочку запуска энергорынка невозможной – эксперт

понедельник, 27 мая 2019, 16:05
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Необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможной отсрочку запуска рынка с 1 июля, уже запущены.

Такое мнение высказал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в блоге на "ЛИГА".

"Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска ... пользуясь устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможной отсрочку запуска рынка", - заявил Трохимец.

Юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка.

"Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС", - пишет он.

По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице НКРЭКУ, Антимонопольного комитета и Кабинета Министров должно сделать все, чтобы безболезненно пройти переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины.

"Относительно подорожания электроэнергии для населения - то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания", - подчеркнул юрист.

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