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Правительство приняло важное постановление для запуска энергорынка с 1 июля

пятница, 14 июня 2019, 16:11
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Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" (№466).

Соответствующая информация размещена на правительственном портале.

Документ определяет механизм и порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии, а также процедуру определения победителей аукционов.

Постановлением предусмотрено, что "аукционы проводятся с соблюдением принципов добросовестной конкуренции, объективности и беспристрастности, предотвращения коррупционных действий, соблюдения рыночных принципов ценообразования".

Принятие постановления "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" является одним из завершающих шагов по формированию нормативной базы для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

С 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электроэнергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии и его функционирования по европейской модели. Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

Премьер-министр Гройсман считает необходимым своевременный запуск нового рынка электроэнергии.

"У правительства есть только одна возможность - выполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам", - заявил глава Кабмина.

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