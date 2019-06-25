Первые в истории торги электроэнергией на бирже пройдут 27 июня

Аукционный комитет принял регламент проведения торгов электроэнергией по двусторонним договорам производства государственных Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и Частного акционерного общества "Укргидроэнерго", первые торги будут назначены на 27 июня на площадке Украинской энергетической бирже.

Об этом сообщают "Українські новини".

Организация электронных аукционов необходима для реализации механизма PSO, который гарантирует низкие цены на электроэнергию для населения.

По словам генерального директора Украинской энергетической биржи Александра Коваленко, торговая площадка и участники готовы к проведению торгов.

"Обучение прошли порядка 200 участников торгов, в том числе и представителей государственных производителей: "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" и пр.", - отметил Коваленко.

Он добавил, что торги будут электронными и анонимными, что исключает сговор между участниками торгов, а результаты будут публиковаться на сайте бирже, что сделает процесс максимально прозрачным.

В соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета Европейского Союза. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.