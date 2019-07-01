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Украина выполнила свои обязательства перед ЕС запуском энергорынка 1 июля - нардеп

понедельник, 01 июля 2019, 11:38
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Украина сделала большой шаг к завершению самого сложного теста на зрелость и готовность к реформам – запустила новый рынок электроэнергии с 1 июля.

Так прокомментировал запуск нового рынка электроэнергии народной депутат, член комитета ВРУ по делам топливно-энергетического комплекса Артур Мартовицкий для "Апострофа".

"Рынок заработал - это совместная работа по вхождению Украины в единое европейское энергетическое сообщество. Уже не нужно сомневаться, закон вступил в силу. И хотелось бы, чтобы этот закон не отменялся никакими подзаконными актами, потому что такая информация - попытка отменить этот рынок. Это есть наши обязательства и имидж нашей страны на европейском и международном уровне", - подчеркнул народный депутат.

По словам Мартовицкого, несмотря на заявления скептиков о неминуемом росте цен на электроэнергию для населения, все осталось по-прежнему.

"Очень важно, что все опасения, которые были у людей – они не оправдались. Вот первый день работы рынка показывает, что самое важное, что беспокоило население – цена электроэнергии для населения не изменилась и остаётся, это нужно признать – самой низкой в Европе", - заверил Мартовицкий.

Депутат также подчеркнул, что с запуском нового рынка энергосистема Украины работает стабильно.

Есть небольшие технические доработки, которые решаются "Оператором рынка".

"Очень важно отметить- угрозы для стабильной работы нового рынка нет и угрозы для украинской энергосистемы тоже нет в Украине. Это важно и это нужно отметить. Ну а шероховатости есть, и они будут, для этого есть специалисты на местах, я уверен, что они это доработают", - подчеркнул народный депутат Украины.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Владимира Кистиона.

Так, 30 июня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед", по результатам торгов реализовано 150 895,1 МВт-ч в Объединенные энергетические системы Украины и 9435,9 МВт-ч в рамках "Острова Бурштынской ТЭС".

По словам директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова внутрисуточный рынок также работает бесперебойно.

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