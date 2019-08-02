Отсрочка Нацплана - превентивная мера: эколог призвала решить проблему финансирования мер по сокращению выбросов

Национальный план по сокращению выбросов не соответствует реальным условиям и должен быть переработан, для этого его выполнение как минимум следует отложить.

Об этом сообщила руководитель общественного совета при Министерстве экологии и президент ОО "Жива планета" Светлана Берзина.

"Он не соответствует реальным условиям. Речь идет об экономических условиях. Можно иметь план, представляющий экологический блок, но он должен быть экономичным и обоснованным ... Есть такая порочная практика, когда под политическими лозунгами и амбициозными планами планируем, не рассчитав по какой счет это должно быть достигнуто - государство, бизнес и т.д.", - отметила она.

По ее словам, проблема сбора налога для реализации программ по сокращению выбросов существовала еще с 2017 года. Светлана Берзина отметила, что отсрочка исполнения плана не поможет ситуации, но без нее страну ожидает коллапс.

"Мы стремимся к достижению этих нормативов, но если мы видим, что у нас отменены условия проведения конкурсов для получения господдержки за счет эко-налога на реализацию природоохранных мероприятий субъектами хозяйствования, а мы потеряли такой инструмент еще в 2017 году, тогда надо из расчета того, государство также будет принимать участие в реализации этого плана именно деньгами всех предприятий-загрязнителей ... Можно закрутить гайки, все мусоросжигательные установки прекратят свою деятельность, и мы попадем в энергетический коллапс ... Надо всегда писать абсолютно реалистичные планы. Отсрочка - это превентивная мера", - добавила эксперт.

Она объяснила, какие именно правки нужно внести в Национальный план во время отсрочки.

"Нам надо достигать нормативов, соответствующих Европе ... Искать экономические инструменты для того, чтобы выполнить этот план. Сейчас идет отсрочка, но если мы найдем эти инструменты, то мы можем через несколько месяцев пересмотреть этот план ... Надо работать над решением вопроса экономического обеспечения реализации разумных планов, чтобы мы максимально увеличивали потенциал европейской интеграции и улучшали качество окружающей среды. Понимаю основания для необходимости отсрочки потому что иначе будет энергетический коллапс. Оцениваю это как превентивную меру, но для того, чтобы достичь поставленных задач для бизнеса по модернизации нам надо немедленно работать над решением экономических инструментов", - подытожила она.