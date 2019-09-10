RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вместо преследования по делу "Роттердам+", НАБУ должен разобраться с коррупцией в "Центрэнерго" - Москаль

вторник, 10 сентября 2019, 13:03
переглянути новину українською

Антикоррупционные органы, которые преследуют фигурантов "дела "Роттердам+", должны разобраться с коррупционными злоупотреблениями в госкомпании "Центрэнерго", которая закупает российский уголь по завышенным ценам в компании, связанной с Игорем Коломойским.

Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"На совещании в офисе уже нового президента было воспринято, что самая низкая цена - "Роттердам+", 1740 гривен. Сегодня государственная компания "Центрэнерго" закупает уголь в Российской Федерации по цене 2540 гривен. То есть, вместе с фирмой, имеющих ассоциацию с господином Коломойским. И почему-то никто не возбуждает дело", - заявил Москаль.

Он также добавил, что "Центрэнерго" продает произведенную из угля электроэнергию по заниженным тарифам, тем самым нанося ущерб государству.

"То электричество, которое с того угля, по 1,3 - 1 киловатт-час отпускают. Это ниже себестоимости, себе в убыток делают", - сообщил Москаль.

Ранее эксперт Виталий Кулик в статье "Коломойский подбросил уголька" утверждал, что при себестоимости электроэнергии 1,9 грн за кВт-ч, "Центрэнерго" продает ее заводам Коломойского по 1,3 грн за кВт-ч.

По мнению Москаля, антикорупционные органы должны обратить внимание на ситуацию в "Центрэнерго" и прекратить коррупционные злоупотребления в госкомпании.

"Почему все молчат? Почему цена 1700, крик, шум, а когда из Колумбии возят уголь за 1900, наши шахты продают за 2400. В "Центрэнерго" сменили весь менеджмент, купили в России за 2500 и никто это не видит, никто не говорит, что это коррупционный скандал. Давайте адресуем НАБУ, ГБР, новому генеральному прокурору - почему мы одно видим, а второе не видим?", - сказал Москаль.

Ранее политолог Петр Олещук предложил депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", связанной с олигархом Игорем Коломойским. Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса под видом российского. В установленный законом срок Независимый профсоюз горняков Украины не получил ответа на свой запрос.

Ранее Геннадий Москаль утверждал - дело относительно "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и рассыплется, если дойдет до суда.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Топливная война с Россией: будет ли на автозаправках Украины армагеддон

"Роттердам+": как украинцев обворовали на 19 млрд, подробности схемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: