​Стало известно о чем Украина, Россия и ЕС договорились на переговорах по газу

На трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 20 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает “РБК-Украина”.

По словам министра, на переговорах обсуждались объемы транзита, тарифы на транзит, а также "возможная прямая поставка газа в Украину с российской стороны".

Вместе с тем, Оржель не стал исключать, что договор на транспортировку может быть не подписан.

"Надеюсь, и украинская сторона сделает все возможное, чтобы быть готовым подписать договор с 1 января 2020 года, но я не могу сегодня исключить возможность неподписания", - заявил министр.

По информации “Громадського”, украинское правительство не исключает прямую покупку газа у российского "Газпрома". И уточняет: контракт можно заключить только на рыночных условиях.

Новый раунд трехсторонних консультаций в рамках подписания договора на транспортировку российского газа в Европу должен состояться в 20-х числах октября, сказал Оржель.

Как сообщал “Апостроф”, Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.