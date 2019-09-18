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​Переговоры с Россией по газу: названа официальная дата встречи

среда, 18 сентября 2019, 18:22
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Еврокомиссия (ЕК) подтвердила информацию о проведении в четверг в Брюсселе трехсторонних консультаций по газу между ЕС, Украиной и Россией.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на сообщение ЕК.

"Завтра, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года", - говорится в документе.

Председательствовать на этом раунде трехсторонних политических консультаций по газу будет заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, говорится в документе. Будут также участвовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщила Еврокомиссия.

"Я уверен, что прогресс (на консультациях - ред.) даст сильный положительный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона", - приводятся в коммюнике слова Шефчовича.

В повестке дня встречи - вопрос того, как отразить энергетические правила ЕС в будущем соглашении о поставках и транзите газа, продолжительность будущего контракта, необходимые гибкие объемы и тарифы.

Стороны уже проводили несколько встреч, 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года, на которых не нашли приемлемого для всех решения о контракте на транзит.

Как сообщал “Апостроф”, Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.

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