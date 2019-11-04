Схемы в энергетике при Зеленском никуда не делись - эксперт

После прихода к власти Владимира Зеленского ожидаемые реформы в энергетике перестали быть приоритетными, а его окружение получило контроль над ключевыми предприятиями отрасли.

Об этом написал в Facebook директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передают "Украинские новости".

По его мнению, в вопросах энергетики Владимир Зеленский, как и его предшественники, предпочел взять под контроль схемы, а не пресечь их существование. Таким образом получение прибыли от работы крупных энергокомпаний стало элементом "преемственности власти".

"Яркий пример Центрэнерго. Основной принцип транснационалов - никакого прямого участия. Только менеджмент. Игорь Коломойский давно овладел этим приемом. Говорят, благодаря его руководству из прибыльной генерации государственная Центрэнерго уже сгенерировала 1,5 млрд убытков. Принцип простой: закупка угля дороже, продажа на ферросплавные заводы - дешевле. В итоге, продолжаем наращивать импорт угля, открываем импорт электроэнергии из страны-агрессора ... Профильное министерство не замечает, комитет парламента в лице господина Геруса – тоже, президент - не в курсе. Обещал спросить Гончарука и разобраться. То ли не спросил, то ли не разобрался, то ли - пошел по пути предшественников. Последний пункт наиболее вероятен, поскольку без ответа остались не только действия Коломойского и Геруса", - отмечает Землянский.

"Тарифы на газ для населения - принцип остался без изменения, значит ждем 20% роста в ближайшее время (промышленность уже пошла). Субсидии - без изменений, только в ужатом варианте. Дискуссия по тарифам на э/э для населения - не на повестке дня. Из офиса президента - тишина. Если на небе зажигаются звезды, значит кто-то за это заплатил", - подытожил эксперт.