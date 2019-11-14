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Необоснованные тарифы: эксперт пояснил, почему генерирующие госкомпании недополучают доходы

четверг, 14 ноября 2019, 12:37
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Экономически необоснованные цены на электроэнергию для населения формируются из-за недополучения доходов государственными компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Об этом заявил программный менеджер украинского центра стратегий DiXi Group Роман Ницович, пишет "Обозреватель".

Эксперт напомнил, что сегодня на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" государством возложены специальные обязанности продавать дешевую электроэнергию населению (90% и 35% производимой электроэнергии соответственно). Таким образом, низкие тарифы на ток для населения удерживаются за счет недополучения доходов этими компаниями.

"По состоянию на сейчас низкая цена для населения формируется за счет недополучения дохода именно той генерацией, которая принадлежит государству. То есть, государственная генерация дискриминируется. Очевидно, что такое положение вещей необходимо менять", – сказал Ницович.

Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения позволит оздоровить ситуацию на рынке. Он также отметил, что это позволит снять специальные обязательства (ПСО) с "Энергоатома" и компания сможет полноценно выйти на рынок, в результате чего предложение возрастет, что может снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

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