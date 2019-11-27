Ретроспективного изменения не будет: Зеленский сделал заявление о пересмотре "зеленых тарифов"

Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, украинское руководство не будет предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Украинском-литовском экономическом форуме, передают "Украинские новости".

"Мы уважаем каждого инвестора, который работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от направления бизнеса, от ресторанного до сектора "зеленой" энергетики. Мы не будем делать необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в нашем законодательстве и ухудшали бы условия для ведения бизнеса в Украине", - сказал Зеленский.

Он также призвал литовских бизнесменов инвестировать в Украину.

"Хочу обратиться к представителям всех литовских компаний, которые присутствуют в этом зале. Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили наш украинский рынок, но и продолжили развивать свои проекты. Мы вам очень благодарны за это", - отметил президент.

Законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") о внесении изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производства против государства Украина в международных арбитражных судах.