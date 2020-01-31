АМКУ отложил введение пошлины на экспорт электроэнергии, раскритикованной в ЕС

Антимонопольный комитет Украины отложил принятие решения по проекту постановления Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины. Причина - резкая критика этой инициативы НКРЭКУ со стороны Энергосообщества Европейского союза и Европейской бизнес ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в АМКУ.

З0 января на заседании АМКУ рассматривалась постановление НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Системы передачи". Согласование проекта было отложено из-за письма директора Секретариата Европейского Энергетического сообщества Янеза Копача.

В письме, адресованном главе АМКУ Юрию Терентьеву и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, ЭС рекомендует не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, которые предполагают распространение тарифа на передачу на экспортеров электроэнергии.

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, но разработать совместимую (с европейским законодательством) тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", - говорится в письме.

Норма, предложенная НКРЭКУ противоречит статье 41 Договору об Энергетическом сообществе, а также решению Европейского суда № C-305/17 FENS со Словакией от 6 декабря 2018 г.

В письме отмечается, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии на экспортные объемы невозможна в соответствии с европейским законодательством.

Европейская бизнес ассоциация также обратилась к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс систем передачи, в части введения дополнительного тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, так как это противоречит европейской практике.

Ранее Федерация работодателей ТЭК заявляла, что введение оплаты услуг по передаче электроэнергии при экспорте противоречит статье 31 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом (указывается на невозможности установления пошлин, налогов или иных мер эквивалентного действия при экспорте товаров).