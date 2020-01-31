RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 января

16:39
В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится
16:35
Заработок на коронавирусе: в союзе потребителей медуслуг рассказали об опасной рекламе препаратов
16:30
"Укрзализныця" устроила неприятный сюрприз для студентов
16:16
Дочь Цемаха отреагировала на новость про смерть отца
16:08
Ведущий шоу Холостяк-10 оценил главного героя нового сезона
15:56
В Украине ограничили доступ к популярным телеканалам: зачем это нужно и сколько придется платить
15:08
В заповедной зоне в центре Киева вырубают деревья: в сети показали фото
14:50
В России обрушился спортивный комплекс: фото и видео момента смертельного ЧП
14:44
Катя Чили показала начало песни для Евровидения и все немного в шоке - таким криком обычно зовут на помощь
14:33
Родила в ванной: появились подробности про 17-летнюю украинку, убившую своего младенца
14:32
Силовики пришли с обысками к свидетелю по делу Гандзюк, воевавшему на Донбассе: фото
14:20
Допрыгался: партнерша Остапчука по Танцям з зірками язвительно высказалась о ситуации вокруг его развода
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

АМКУ отложил введение пошлины на экспорт электроэнергии, раскритикованной в ЕС

пятница, 31 января 2020, 15:36
переглянути новину українською

Антимонопольный комитет Украины отложил принятие решения по проекту постановления Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о введении дополнительной платы при экспорте электроэнергии из Украины. Причина - резкая критика этой инициативы НКРЭКУ со стороны Энергосообщества Европейского союза и Европейской бизнес ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в АМКУ.

З0 января на заседании АМКУ рассматривалась постановление НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Системы передачи". Согласование проекта было отложено из-за письма директора Секретариата Европейского Энергетического сообщества Янеза Копача.

В письме, адресованном главе АМКУ Юрию Терентьеву и главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, ЭС рекомендует не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, которые предполагают распространение тарифа на передачу на экспортеров электроэнергии.

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, но разработать совместимую (с европейским законодательством) тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", - говорится в письме.

Норма, предложенная НКРЭКУ противоречит статье 41 Договору об Энергетическом сообществе, а также решению Европейского суда № C-305/17 FENS со Словакией от 6 декабря 2018 г.

В письме отмечается, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии на экспортные объемы невозможна в соответствии с европейским законодательством.

Европейская бизнес ассоциация также обратилась к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс систем передачи, в части введения дополнительного тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, так как это противоречит европейской практике.

Ранее Федерация работодателей ТЭК заявляла, что введение оплаты услуг по передаче электроэнергии при экспорте противоречит статье 31 Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом (указывается на невозможности установления пошлин, налогов или иных мер эквивалентного действия при экспорте товаров).

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленый тариф вне закона: Кабмин готовит удар по инвестиционному климату Украины

Плохой мир вместо газовой войны: как Украина "дожала" Россию

Между 3 и 10 годами: как Зеленский договаривается о газе с Россией

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: