Спасет украинскую газодобычу: в "Нафтогазе" рассказали о новой программе "Тризуб"

Программа увеличения добычи газа "2020" была невыполнима изначально из-за ряда непреодолимых факторов, и чтобы ее спасти, НАК "Нафтогаз" с дочерним предприятием АТ "Укргазвыдобування" нужно сосредоточиться на трех новых перспективных направлениях.

Об этом на пресс-конференции заявил директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" и и.о. гендиректора "Укргазвыдобування" Андрей Фаворов, передает корреспондент "Апострофа".

По словам Фаворова, главной проблемой газодобычи в Украине сегодня является почти полное истощение основных "наземных" месторождений, что приводит к т.н. "естественному" падению добычи на, порядка, 1,5 млрд кубометров газа в год.

"Шебелинка, наша звезда, наверное, одно из пяти лучших месторождений, открытых за историю человечества - подходит к концу, мы его исчерпали. Западно-Крестищенское месторождение - то же самое. За исключением Тимофеевского, из больших запасов у нас мало что осталось", - подчеркнул Фаворов.

Помимо истощения месторождений на объемы добычи негативно влияет изношенность фондов, которые не обновлялись десятилетиями. На некоторых скважинах до сих пор стоит оборудование 60-х годов.

В такой ситуации, полагает Фаворов, будь даже остальные факторы благоприятны - госпрограмма "2020" все равно была бы недовыполнена на порядка 2 млрд кубометров газа в год.

Также на проблему наложились другие - сложная экономическая ситуация, снижение добычи частными компаниями, бюрократические преграды, из-за которых государственный добытчик не смог освоить ряд месторождений. Из-за этого добыча газа в 2020 году ожидается примерно на 5 млрд кубов меньше от запланированной.

Фаворов полагает, что если ничего не менять, то вскоре добыча в стране уменьшится кардинально и "Украина скатится в газовую пропасть". Чтобы избежать этого, "Нафтогаз" разработал перспективную программу увеличения добычи газа под названием "Тризуб".

Как следует из названия программы, НАК собирается сосредоточится на трех основных направлениях.

- Сверхглубокое бурение. Наиболее перспективным здесь, по словам Фаворова, является разработка Шебелинского месторождения, которое, по данным специалистов, может иметь "второе дно" на глубине порядка 6 км (сейчас разрабатываются скважины до 4 км). Ранее "Укргазвыдобування" удалось найти газ на этой глубине, однако разработка скважины не была начата из-за отсутствия необходимого оборудования. Теперь же, когда оборудование доступно, перед Украиной открываются перспективы получить в свое распоряжение месторождение с объемами от 30 до 110 млрд кубометров. По словам Фаворова, шансы на успех здесь могут составлять порядка 30%.

- Газ из плотных пород (т.н. "сланцевый газ"). На сегодня "Укргазвыдобування" определилась с первым перспективным участком, который может стать пилотным для Украины по промышленной добыче газа этого типа. По словам Фаворова, разработка указанного участка пока сопряжена с рядом трудностей - он находится в болотистой местности, которая располагается на территории природного заповедника. Руководитель "Укргазвыдобування" считает, что эти трудности вполне преодолимы.

- Разработка шельфа, и, в частности, месторождения "Дельфин". С географической точки зрения месторождение является перспективным, поскольку занимает значительную территорию, да еще и на относительно небольшой глубине. Проблемой может стать, что буквально в 10 км находятся боевые корабли страны-агрессора. Так что развитие этого направления, по словам Фаворова, во многом будет зависеть от внешнеполитической ситуации.

Фаворов пообещал представить более точные прогнозы по каждому из трех направлений примерно через год.

"Мы не собираемся останавливаться, будем идти по нашему плану "Тризуб", надеюсь, в конце года или в начале следующего - смогу рассказать о размерах запасов и перспективах каждого из этих трех направлений", - пообещал директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" и и.о. гендиректора "Укргазвыдобування".