ДТЭК Нефтегаз сообщил о планах пробурить пять глубоких скважин в 2020 году

Компания ДТЭК Нефтегаз продолжит инвестировать в глубокое бурение и построит пять новых глубоких скважин в 2020 году.

Об этом сообщил директор по добыче и переработке углеводородов Алексей Раптанов во время выступления на конференции в рамках специализированной выставки "Нефть. Газ. Сервис – 2020".

"В прошлом году компания заложила серьезную основу для увеличения объемов бурения: мы сократили сроки строительства скважин глубиной более 5500 м до 3,5 месяцев, законтрактовали самую мощную в Украине буровую установку SK-3000, которая позволяет бурить на глубину до 10 км. Мы начали программу бурения на Мачухском месторождении – одном из наиболее сложных в мире с точки зрения горно-геологических условий. Таким образом, в 2020 году мы планируем построить пять новых скважин и уже в ближайшем будущем осваивать глубины более 7 км", – прокомментировал Алексей Раптанов.

Во время выступления было отмечено, что одним из ключевых факторов для увеличения объемов бурения и добычи газа является внедрение инновационных технологий.

"ДТЭК Нефтегаз стал первой газодобывающей компанией в Украине, которая создала Технологический центр для системного поиска, адаптации и внедрения современных технологий. За прошлый год за счет инноваций мы суммарно сократили сроки бурения скважин на 132 дня. Также в компании был сформирован Экспертный Совет с привлечением ведущих международных специалистов, который будет содействовать в повышении эффективности производственных и бизнес-процессов. Все это поможет ДТЭК Нефтегаз выйти на новую динамику развития и нарастить добычу до 2 млрд куб м к 2021 году, увеличив вклад в энергонезависимость Украины", – сообщил Алексей Раптанов.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в сфере технологической и цифровой трансформации энергетики, а также управляет инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 добыто 1,66 млрд куб м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав самую стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тысяч сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.