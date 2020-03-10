Цены на нефть резко изменились: что происходит на торгах

Рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне по состоянию на утро 10 марта превысил 7%, о чем свидетельствуют данные торгов.

Так, с утра котировки достигли отметки в 36,79 доллара за баррель, что стало на 2,43 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Также показала рост и стоимость нефти марки WTI. Майские фьючерсы стали дороже на 6,1% и сейчас достигли отметки 33,03 доллара за баррель.

Как известно, стоимость нефти резко обрушилась после того, как в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге не согласилась идти на сокращение добычи нефти.

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