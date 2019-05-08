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Украинская "Богдана" будет стрелять турецкими боеприпасами: фото

среда, 08 мая 2019, 07:39
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Украинская 155-миллиметровая САУ "Богдана" будет стрелять турецкими боеприпасами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, САУ будет стрелять турецкими боеприпасами по крайней мере во время испытаний.

Згурец рассказал, что об использовании турецких боеприпасов он узнал на выставке IDEF-2019 в Стамбуле.

"Поэтому с особым интересом рассматривал артбоеприпасы от компании Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK). О, это именно они! Разноцветные такие и с разными амбициями. Вплоть до 40+ км", - написал он.

Згурец пояснил, что MKEK - госкомпания, которая отвечает за значительное количество проектов, "связанных с артиллерией, боеприпасами, взрывчатыми веществами и порохом".

"Это все то, что нам нужно все вместе, или в розницу", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинская армия получит модернизированные истребители МиГ-29.

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