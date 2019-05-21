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Для украинской армии разработали боевого робота "Ласку": фото и подробности

вторник, 21 мая 2019, 06:28
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Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали специального боевого робота для огневой поддержки военнослужащих, а также для перевозки припасов и раненых.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Терминатор "среди нас: в Украине создали нового боевого робота".

Робот был представлен предприятием "Инфоком ЛТД" на выставке "Лиги оборонных предприятий Украины".

Конструкцией робот похож на бронированный квадроцикл, а назван был "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0". Возможность перевозить припасы или раненых была обеспечена в конструкции робота за счет плоской крыши, а для ведения огня он был обеспечен 7,62-мм пулеметом ПКМ. Создатели позиционируют робота, как средство огневой поддержки взвода, роты или батальона.

"Это многофункциональная платформа - может быть, как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых", - рассказал "Апострофу" представитель компании.

Робот оснащен несколькими аккумуляторами, которые позволяют работать камерам, средствам связи и радарам, а также системам управления. Военнослужащие смогут управлять роботом дистанционно на расстоянии до 2 км.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине разрабатывают 120-мм миномет "Бучарда", который имеет ряд преимуществ над минометом "Молот", используемым ВСУ.

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