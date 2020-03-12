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Восстановление промышленности в слаженных действиях власти: в СМИ высказались о концентрации ШУ "Покровское" "Метинвестом"

четверг, 12 марта 2020, 09:21
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Для спасения промышленности и привлечения инвестиций в экономику необходимы слаженные действия власти, в том числе и Антимонопольного комитета Украины, от которого ждут разрешения на концентрацию холдингом "Метинвест" Шахтоуправления (ШУ) "Покровское".

Об этом идет речь в материале "Обозреватель" "Развитие шахтоуправления "Покровское" как тест для власти", передают "Украинские новости".

Автор напомнил, что промпроизводство в Украине падает 9 месяцев подряд, а положение в экономике близко к критическому и из-за неспособности правительства переломить ситуацию его отправили в отставку. Отмечается, что значительный вклад в снижение промышленного производства внес горно-металлургический комплекс, который в 2019 году показал "минус" 3,1% в металлургическом производстве и "минус" 0,5% по добыче угля. В январе 2020 года падение в отрасли стало еще более глубоким - на 10,3% и 19,2% соответственно.

Одной из причин снижения производства металлургической продукции стал дефицит коксующегося угля, необходимого для выплавки чугуна. После оккупации Донбасса большинство шахт, добывающих коксующийся уголь, остались на неподконтрольной Украине территории.

"Крупнейшим предприятием по его добыче, из 4 оставшихся на подконтрольной территории, является Шахтоуправление "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная №1"). В 2019 году оно выдало чуть больше 5 млн тонн, что составило почти 80% от добытого коксующегося угля. В 2012 и 2013 годах ежегодные объемы добычи "Покровского" составляли более 8 млн тонн", - сообщается в материале.

Автор отметил, что возможности для повышения угледобычи ШУ "Покровское" до прежнего уровня есть, если на предприятие придут инвестиции. Он напомнил, что холдинг "Метинвест", в 2018 году выкупивший 24,9% акций шахтоуправления, готов вложить около 4 млрд гривен в разработку нового угольного блока №11. То есть планируется создать новую шахту с прогнозными запасами коксующегося угля в 34 млн тонн, позволяющую достаточно быстро вернуться к уровню добычи 2012-2013 годов.

"Прежде, чем вкладывать в предприятие средства (более 160 млн долларов), "Метинвест" должен быть уверен, что деньги пойдут именно на проект блока №11. Это можно гарантировать только если стать владельцем контрольного пакета акций "Покровского". "Метинвест" не против, да и нынешний владелец согласен. Остается получить разрешение на сделку от АМКУ", - пишет он.

По его мнению, инвестиции позволят реализовать проект, который даст металлургическим предприятиям миллионы тонн дефицитного коксующегося угля, в регионе появятся новые рабочие места, а увеличение производства приведет к росту бюджетных отчислений. Он полагает, что решение АМКУ по Шахтоуправлению "Покровское" станет первым тестом на приверженность комитета возрождению украинской промышленности.

Ранее СМИ сообщали, что решение АМКУ по покупке "Метинвестом" контрольного пакета акций ШУ "Покровское" позволит Украине снизить риски дефицита коксующегося угля и предотвратить угрозу дестабилизации в прифронтовой зоне. Отмечалось, что, после того как "Метинвест" 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн гривен, тогда как в 2018 году был чистый убыток 988 млн гривен.

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