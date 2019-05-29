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​Стало известно про экспорт Украиной крупной партии вооружения: фото

среда, 29 мая 2019, 09:55
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Госпредприятие "Укринмаш" - "дочка" госкомпании "Укрспецэкспорт" - в 2018 году осуществила крупную поставку оружия в Иорданию.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные китайского ресурса 52wmb, отслеживающего экспортно-импортные операции.

Согласно обнародованной информации, в 2018 году украинские спецэкспортеры осуществили несколько поставок иорданской компании Jadara Equipment & Defence Systems Co, которая занимается производством противотанковой и стрелкового оружия.

Речь идет о поставке 75 приборов наведения для управляемых ракет РК-3К (с тандемной кумулятивной боевой частью) и ЖК-3ОФ (с осколочно-фугасной боевой частью). Данные ракеты используются в противотанковом ракетном комплексе “Корсар”.

Были также поставлены 400 комплектов для сборки самих ракет. В состав комплекта входит боевая часть, корпус маршевого двигателя, заряд маршевого двигателя, воспламенитель маршевого двигателя, стартовый двигатель, блок аппаратурный и жгут.

Поставки осуществлены в рамках договора на лицензионное производство собственной версии украинского легкого ПТРК “Корсар” и комплексов на его основе, который был заключен в 2017 году.

Общая сумма поставок в 2018 году в Иорданию составила около $24 млн.

Как сообщал "Апостроф", США готовы предоставлять Украине летальное оружие не только в рамках принятого Конгрессом финансирования, но и в рамках прямых закупок самой Украиной.

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