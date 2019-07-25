Инновационный процессор и "умные" камеры: Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Mi A3

Глобальный лидер в области технологий - компания Xiaomi представила смартфон Mi A3 по цене 5999 гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Смартфон имеет тройную 48-мегапиксельную камеру, сенсор отпечатков пальцев, встроенный в экран, голографическое покрытие и мощный аккумулятор на 4030 мАч. Он является одним из первых устройств в мире, оснащенных мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 665.

"Наша серия смартфонов на Android One, состоящая из моделей Mi A1 и Mi A2 всегда была чрезвычайно успешной в виду огромной популярности и исключительной репутации", - отметил Анджей Гладки, телеком-директор Xiaomi Technology в странах Центральной и Восточной Европы.

"Мы уверены, что Mi A3 будет продолжать традицию превосходить ожидания наших пользователей и обеспечит удивительный опыт Android по честной цене", - добавил Никита Лавренов, менеджер проекта "Мі", группа компаний "АЛЛО".

Камера Mi A3 имеет большую 1/2-дюймовую матрицу для регулярной фотосъемки со сверхвысоким разрешением. Интеллектуальные возможности автоматически обнаруживают большое количество объектов в кадре и предлагают пользователю активировать дополнительную 8-мегапиксельную камеру со сверхшироким углом обзора. Также встроенная система интеллектуального определения сценариев автоматически применяет настройки камеры.

Фронтальная селфи-камера Mi A3 использует 32-мегапиксельную матрицу и также оборудована искусственным интеллектом. Функция панорамных селфи позволяет снимать групповые изображения без необходимости переключения на основную камеру. Также предусмотрена функция "спуск затвора ладонью", что исключает возможность дрожания камеры от нажатия кнопки - достаточно показать на камеру раскрытую ладонь, чтобы включить отсчет времени до создания автопортрета.

Смартфон имеет большой 6.088-дюймовый дисплей AMOLED, он предлагает более яркий и более глубокий черный цвет. Mi A3 имеет усовершенствованный сенсор отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Устройство весит 173.8г и имеет толщину 8.475 мм, в него встроена аудиосистема и 3.5-мм разъем для наушников.

Для потребителей смартфон доступен в трех вариантах цвета: "Кажется Серый", "Не просто Голубой" и "Более Белый".

Mi A3 использует платформу Android One и работает на последней версии операционной системы Android 9 Pie. Mi A3 поступает в продажу в двух вариантах, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по ценам, соответственно, 5999 и 6999 гривен.

Смартфон можно приобрести на сайте allo.ua и в розничной сети магазинов АЛЛО.

Также был представлен смартфон Redmi 7A, который является обновлением Redmi 6A. Он имеет более мощный процессор Qualcomm SnapdragonTM 439, аккумулятор на 4000 мАч. Устройство доступно для продажи на сайте allo.ua, в розничной сети магазинов АЛЛО по цене 2999 гривен за версию 2/16 ГБ и 3299 гривен - за 2/32 ГБ.

В ходе презентации был представлен Mi Smart Band 4, который получит официальную поддержку украинского языка в августе. Он поставляется с цветным AMOLED-дисплеем и позволяет пользователям просматривать статистику фитнес-упражнений, сообщения и уведомления. Имеет емкость аккумулятора 135 мА-ч и способен функционировать до 20 дней на одном заряде. В браслете появился режим плавания. Автоматически блокируется после снятия. Доступен для продажи по цене 1299 гривен.

Представленные Mi True Wireless Earphones и Mi True Wireless Earbuds - наушники, которые имеют беспроводную конструкцию. Они предлагают до 10-12 часов непрерывного воспроизведения музыки. Воспроизведение автоматически останавливается, когда один из наушников вынимается из уха. Также работают для ответа на звонки. Доступны для продажи по ценам соответственно 2499 и 1499 гривен.

Mi Handheld Vacuum Cleaner - беспроводной пылесос работает без зарядки до 30 минут, а мощности всасывания составляют до 100 Вт. Также встроена 5-ступенчатая система очистки, включает 9-циклонный и HEPA-фильтр. Он будет доступен в Украине с сентября 2019 по цене 7499 гривен.