Журналист обвинил Львовскую табачную фабрику в отмыве крупной суммы на НДС

Журналист Евгений Плинский утверждает, что Львовская табачная фабрика через бестоварные операции за 8 месяцев 2019 года "отмыла" 60 млн грн НДС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

"ЛТФ (Львовская табачная фабрика, - ред.) производит сигареты и продает их два раза, оба нелегально. Первый раз за наличный расчет – сами сигареты, без документов, генерируя кэш и теряя из поля зрения налоговой дальнейший путь сигарет. Вторая продажа – это продажа документов, но уже без самого товара. Документы покупают конвертационные центры, которые продают их "скрутчикам" НДС и заказчикам обналички", - пишет Плинский.

Как утверждает журналист, данная информация была предоставлена заместителю главы ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области Оресту Витыку, но чиновник якобы ее не использовал.

"Работая с 2012 г. во Львовской областной ГФС на разных должностях, связанных с контролем подакцизных товаров, Орест Дмитриевич прикрывал нелегальную работу Львовской табачной фабрики в интересах ее владельца Григория Козловского", - пишет Плинский.

Также журналист приводит справку со списком из 20 компаний, которые имеют признаки фиктивности (менее 3 сотрудников, нет основных средств производства, приобретение одной группы товаров при реализации совершенно другой и т.п.) и которые якобы закупали табачные изделия у ООО "ТД "Львовская табачная фабрика ЛТД" в течение 2019 г.

"Общая сумма НДС по упомянутым контрагентам-покупателям составляет около 60 млн 699 тысяч грн. При этом, в аналитической справке упомянуты лишь самые крупные контрагенты, по которым сумма торговых взаимоотношений за 2019 г. превышает 1 млн грн НДС" – пишет Плинский.

Как сообщали СМИ, глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов готовит назначение заместителя ГУ ГФС во Львовской области Ореста Витыка на аналогичную должность в Киевской областной ГФС.

Ранее Львовскую (Винниковскую) табачную фабрику обвиняли в том, что она недоплачивает значительные суммы в госбюджет через схему незаконного использования акцизных марок для сигарилл. Также сообщалось, что за последние три года фабрика не закупила ни одной акцизной марки для сигарет, но за этот же период произвела более 5 млрд штук изделий. По подсчетам журналистов, из-за подобных схем план госбюджета по доходам от табачного акциза за 7 месяцев 2019 г. был недовыполнен на рекордные 34%. 4 июля 2019 г. на территории Львовской (Винниковской) табачной фабрики СБУ провела обыски. Как считают СМИ, наиболее вероятная причина обысков – контрабанда табачных изделий и неуплата налогов в бюджет.