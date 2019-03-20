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Тимошенко выступила на открытии в Киеве IT-форума

среда, 20 марта 2019, 11:55

В Киеве 20 марта начал работу форум «Украина - цифровая страна», на котором кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко проводит открытую дискуссию с представителями IT-отрасли Украины.

На мероприятии зарегистрировано более 400 участников. Среди них - руководители IT-ассоциаций, современных образовательных платформ и успешных стартапов. В частности, Блокчейн ассоциации Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Ассоциации закупщиков Украины, Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения, Всеукраинской ассоциации информационной безопасности и информационных технологий, Украинского совета бизнеса и других.

На открытии форума Тимошенко заявила, что ключевым приоритетом «Нового курса Украины» является переход страны от сырьевого к современному инновационному типу. Лидер «Батькивщины» предложила создать национальную платформу для сопровождения инновационного развития и сделать ставку на развитие образования и науки.

«Мы остаемся в XXI веке достаточно устаревшей сырьевой экономикой, которая не может конкурировать с другими странами мира на полную мощность. И это абсолютно нелогичное следствие потенциала, которые у нас есть. В международном рейтинге математических олимпиад мы занимаем четвертое место в мире - этим стоит гордиться. Мы входим в восьмерку стран с самыми сильными программистами - это немалый потенциал. Но мы работаем на аутсорсинге. То есть мы можем для кого-то качественно выполнить очень сложную работу, но нам за это заплатят скромные деньги, а потом нашими математическими наработками воспользуются, чтобы получить миллиардные прибыли», - отметила Тимошенко.

По ее словам, это также в определенной степени сырьевое участие в глобальном разделении труда. И если мы дальше так будем себя позиционировать, мы никогда не поднимемся на уровень, которого заслуживаем, убеждена кандидат в президенты.

Тимошенко подчеркнула, что нужен короткий лаконичный план - «что сделать, чтобы наш интеллект, который сейчас работает на аутсорсинге, получил полную поддержку и желание работать в нашем государстве». И этот план новый президент начнет воплощать в жизнь сразу после инаугурации, подчеркнула Юлия Тимошенко.После форума планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между представителями ИТ-отрасли и кандидатом на пост президента Украины.

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