В Украине произошел масштабный сбой с пассажирскими авиарейсами: видео и все подробности

В аэропорту "Борисполь" в Киеве экстренно приземлился самолет авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Харьков.

Об этом пишут "Факты" со ссылкой на пассажиров.

"Самолёт из Шарма, не смог сесть в Харькове — и экстренно со скорыми и пожарными приземлился в Борисполе, никто не пострадал… В Киеве багаж не выдают, говорят отправят на автобусах на Харьков, когда это будет — неизвестно", - рассказали пассажиры.

В компании-перевозчике уведомили, что посадка самолета была совершена по техническим причинам. В SkyUp также отметили, что самолет PQ 672 из Катании (Италия) не вылетел вовремя, поскольку произошла поломка в системе воздушных сигналов.

"В таком случае самолету запрещено совершать полеты. Безопасность пассажиров — всегда приоритет № 1 для нас", — сообщили в авиакомпании.

1 июля авиаперевозчик SkyUp также перенес рейс Анталия — Киев PQ 4414 на 5 часов. 180 туристов из Киева заблокированы в аэропорту турецкой Антальи.

Пресс-служба SkyUp объяснила, что рейс не вылетел вовремя по причине мер безопасности. Представитель компании заверил, что пассажирам предоставили воду и питание, также был организован трансфер до отелей и поселение на время задержки.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирка борта рейса SkyUp подала иск в Барышевский суд о запрете полетов авиакомпании в Украине, но вскоре его отозвала.