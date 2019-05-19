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ПриватБанк пал? Украинцы запаниковали из-за серьезного сбоя

воскресенье, 19 мая 2019, 16:02
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Украинцы активно сообщают о массовом сбойе в работе терминалов "Приватбанка".

Киевляне рассказали "Стране", что не смогли расплатиться картой в магазинах, а также снять деньги в терминалах финучреждения.

"Только что не смог с 5 попыток рассчитаться в магазине. А потом не смог снять деньги ни с приватовского, ни с другого терминала. Есть мнение, что Приват пал", - пишут киевляне.

Похожая ситуация произошла и с "Монобанком".

"Вы можете столкнуться с трудностями при таких операциях: оплата картой в терминалах ПриватБанка, оплата через LiqPay, переводы с карт Приватбанка, переводы на карту Приватбанка, снятие денежных средств в банкоматной сети Приватбанка. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже", - говорится в сообщении.

При этом в банке пообещали устранить неполадки до 14:00.

"Никаких серьезных проблем нет. Ночью проводились технические регламентные работы из-за чего возможны были кратковременные сбои при проведении платежей. Но сейчас вся система функционирует нормально. Я сам только что расплачивался через POS-терминал - все работает", - заявил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно новое решение суда по делу "ПриватБанка".

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