Facebook задумал отказаться от своего главного "наркотика", на который подсели миллионы

В Facebook намерены протестировать функцию, которая позволит скрывать реакции пользователей на публикации - "лайки".
Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на исследовательницу приложений Джейн Манчун.
Отмечается, что Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество "лайков".
Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019
Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0
В Facebook подтвердили возможность тестирования функции сокрытия реакции пользователей, уточнив, что в ближайшее время пользователям такая функция доступна не будет.
В компании также добавили, что будут тестировать функцию постепенно.
Как сообщал "Апостроф", социальная сеть Facebook планирует ужесточить правила публикации политической рекламы в рамках подготовки к президентским выборам 2020 года в США.