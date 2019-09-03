Facebook задумал отказаться от своего главного "наркотика", на который подсели миллионы

В Facebook намерены протестировать функцию, которая позволит скрывать реакции пользователей на публикации - "лайки".

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на исследовательницу приложений Джейн Манчун.

Отмечается, что Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество "лайков".

В Facebook подтвердили возможность тестирования функции сокрытия реакции пользователей, уточнив, что в ближайшее время пользователям такая функция доступна не будет.

В компании также добавили, что будут тестировать функцию постепенно.

Как сообщал "Апостроф", социальная сеть Facebook планирует ужесточить правила публикации политической рекламы в рамках подготовки к президентским выборам 2020 года в США.