Facebook задумал отказаться от своего главного "наркотика", на который подсели миллионы

В Facebook намерены протестировать функцию, которая позволит скрывать реакции пользователей на публикации - "лайки".

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на исследовательницу приложений Джейн Манчун.

Отмечается, что Манчун нашла в Facebook код, который скрывает точное количество "лайков".

