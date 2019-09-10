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Apple показала iPhone 11: опубликованы фото и видео

вторник, 10 сентября 2019, 21:29
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Во вторник, 10 сентября, Apple презентовала новый iPhone 11 c двумя камерами, оптической стабилизацией и ночной съемкой.

Онлайн видео трансляцию мероприятия ведет "Апостроф".

Новинка получила фронтальную камеру 12 Мп с возможностью съемки слоу-мо видео. Также в новом iPhone прокачали видеовозможности - можно записывать 4К при 60 кадрах в секунду.

По словам разработчиков, iPhone 11 будет работать на час дольше XR. Прошлый смартфон компания продвигала как самый долгоживущий iPhone.

iPhone 11 будут продавать по цене от 699 долларов (около 17470 грн).

Ранее Apple презентовала iPad 7G с дисплеем диагональю 10,2 дюймов, камерой 8 Мп и гигабитным LTE-модемом.

Как ранее сообщал "Апостроф", новые iPhone поступят в продажу уже с 20 сентября.

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