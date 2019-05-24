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Airbus показал первые фото изнутри летающего такси

пятница, 24 мая 2019, 03:32
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Концерн Airbus представил несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana.

Снимки опубликовало подразделение A3 европейского авиастроительного Airbus.

Так, разработчики показали салон аппарата, выполненный в минималистичном стиле.

Отмечается, что разработка "воздушного такси" ведется компанией уже около пяти лет. Аппарат создают по схеме конвертоплана с передним и задним крыльями, способными поворачиваться. Именно на крыльях находятся моторы, которые приводят транспорт в движение.

Такси Vahana имеет в длину 6,2 метра, в ширину — 5,7 метра и в высоту — 2,8 метра. Ожидается, что транспорт будет перевозить либо одного пассажира, либо груз до 100 кг. Такси будет полностью беспилотным.

В данный момент Airbus представили уже два образца аэротакси - Alpha One и Alpha Two, и именно вторая модель максимально приближена к тому транспорту, который намерены запустить в серийное производство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото из кабины воздушного борта Stratolaunch – самого большого самолета в мире, произведенного американской компанией Boeing.

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