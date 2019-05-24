Airbus показал первые фото изнутри летающего такси

Концерн Airbus представил несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana.

Снимки опубликовало подразделение A3 европейского авиастроительного Airbus.

Так, разработчики показали салон аппарата, выполненный в минималистичном стиле.

Отмечается, что разработка "воздушного такси" ведется компанией уже около пяти лет. Аппарат создают по схеме конвертоплана с передним и задним крыльями, способными поворачиваться. Именно на крыльях находятся моторы, которые приводят транспорт в движение.

Такси Vahana имеет в длину 6,2 метра, в ширину — 5,7 метра и в высоту — 2,8 метра. Ожидается, что транспорт будет перевозить либо одного пассажира, либо груз до 100 кг. Такси будет полностью беспилотным.

В данный момент Airbus представили уже два образца аэротакси - Alpha One и Alpha Two, и именно вторая модель максимально приближена к тому транспорту, который намерены запустить в серийное производство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото из кабины воздушного борта Stratolaunch – самого большого самолета в мире, произведенного американской компанией Boeing.