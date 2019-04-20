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Как выглядит внутри созданный в США самый большой самолет в мире: фото

суббота, 20 апреля 2019, 06:29
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В сети показали фото из кабины воздушного борта Stratolaunch – самого большого самолета в мире, произведенного американской компанией Boeing.

Фото опубликовало издание cnet.com.

На изображении показана внутренняя часть борта Боинг 747-400. Экипаж самолета для полноценной работы по проекту составляет три человека: пилот, второй пилот (которые управляют воздушным судном) и бортовой инженер (прокладывающий маршрут).

Как сообщал "Апостроф", в конце марта в сети было опубликовано видео усложненной погодными условиями посадки одного из крупнейших самолетовв мире - АН-124, который был произведен в Украине. Посадка происходила при мощном боковом ветре, однако пилоты идеально справились с задачей и смогли посадить самолет-гигант.

"С таким боковым, посадка на отлично", - прокомментировали специалисты в соцсетях.

До этого на странице Aviationdaily в Twitter пользователи запостили в обсуждение о наилучшем производителе авиабортов фотожабу с Губкой Бобом, где украинский "Антонов" показан самым мощным в мире.

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