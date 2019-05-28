​У брата известного нардепа в Киеве украли уникальный байк: видео

В ночь на 28 мая в юриста Маси Найема, брата народного депутата Мустафы Найема украли лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R.

Об том он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенська 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал юрист.

Мужчина предупредил злоумышленников, что байк лимитированной серии и у него есть свой особенный номер и призвал вернуть его.

"Это лимитированный Suzuki GSX-R. У Потому мой вам совет. Верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с четырех камер. Просто так угнать не получится. Лучше найдите возможность просто вернуть. Я и правда - просто советую", - написал Наем.

К слову, это уже не первый раз, когда байк юриста пытались угнать.

Как сообщал "Апостроф", в столице трое злоумышленников напали на мужчину у дверей его квартиры, избили и отобрали личные вещи с ключами от автомобиля.