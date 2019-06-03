​Маск порадовал любителей Tesla ценой нового пикапа: названа сумма

Генеральный директор Tesla Илон Маск озвучил предварительную стоимость нового электрического пикапа от производителя и некоторые его функциональные особенности.

Об этом пишет Elecrek.

По данным издания, цена бюджетной версии нового электрокара составит менее $50 тысяч.

Автомобиль сможет проехать на одной зарядке от 400 до 500 миль (650-800 км). При этом он сможет буксировать прицеп общей снаряженной массой в 300 тыс. фунтов (более 136 тонн).

Маск также отметил, что новинка по своим возможностям должна превзойти пикап Ford F-150 а также спортивный родстер Porsche 911.

Как сообщал "Апостроф", ранее в мае на выставке электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine представили редкий в Украине спорткар Tesla Rоadster.