RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Маск порадовал любителей Tesla ценой нового пикапа: названа сумма

понедельник, 03 июня 2019, 17:56
переглянути новину українською

Генеральный директор Tesla Илон Маск озвучил предварительную стоимость нового электрического пикапа от производителя и некоторые его функциональные особенности.

Об этом пишет Elecrek.

По данным издания, цена бюджетной версии нового электрокара составит менее $50 тысяч.

Автомобиль сможет проехать на одной зарядке от 400 до 500 миль (650-800 км). При этом он сможет буксировать прицеп общей снаряженной массой в 300 тыс. фунтов (более 136 тонн).

Маск также отметил, что новинка по своим возможностям должна превзойти пикап Ford F-150 а также спортивный родстер Porsche 911.

Как сообщал "Апостроф", ранее в мае на выставке электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine представили редкий в Украине спорткар Tesla Rоadster.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: