На выставке электромобилей в Киеве показали новую Tesla: эксклюзивные фото

24 мая на выставке электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine представили редкий в Украине спорткар Tesla Rоadster.

Эксклюзивные фото с выставки сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Автокар привезли в Киев ночью. Именно такую машину американский инноватор и бизнесмен Маск прошлом году отправил в космос на орбиту планеты Марс. Красную Tesla Rоadster в Украине презентуют впервые.

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"Это первая модель Tesla. Ее собирали в Великобритании с 2008 года на основе спорткара Lotus. Наша машина - одна из первых сделанных. Ее порядковый номер, указанный на кузове, 150. Конструктивно машина очень интересная. Я рад, что теперь каждый, кто придет на выставку, сможет увидеть первую и известную модель производителя Tesla", - говорит СЕО ElectroCars Александр Кравцов.

Первая презентация модели состоялась в 2006 году. Машина имеет алюминиевую раму, легкий поликарбонатный кузов. Запас хода первого поколения Rоadster - 390 км. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, - 210 км/ч. До "сотни" родстер разгоняется за 4 секунды.

Вчера на Plug-In Ukraine привезли десятки электромобилей. Среди них Nissan Leaf второго поколения, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD и другие марки. Также есть различные электрические зарядки и аксессуары к электрического транспорта. Также разобран вроде Tesla Model S и узлами и агрегатами от него. Можно увидеть принцип работы машины.

Выставка продлится до 26 мая в выставочном центре "Акко Интернешнл" на просп. Победы.

В прошлом году на такой выставке электромобилей и гибридов впервые представили Tesla Model 3.

Как сообщал "Апостроф", глава компании Tesla Маск пообещал запустить в своих электрокарах систему беспилотного управления с возможностью обходить дорожные выбоины.