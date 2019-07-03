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​Война Коломойского за украинское небо: скандальный истец сделала новый шаг против SkyUp

среда, 03 июля 2019, 13:26
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В силовые органы Украины поданы заявления против украинского лоукостера SkyUp о невыполнении решения Барышевского районного суда, отозвавшего ранее лицензию авиакомпании.

Об этом в Facebook сообщил совладелец SkyUp Александр Альба.

Заявителем значится Оксана Анатольевна Пасенко. Жительница Барышевки с таким именем и фамилией ранее заявила журналистам, что не подавала заявления в суд и никогда не пользовалась услугами авиакомпании. Позднее она даже направила в суд заявление, в котором уведомила судей об этом факте.

"Сегодня мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Пасенко в ГБР, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления - неисполнение решения Барышевского суда! Серьезно. Тот самый человек, который на камеру программы "Схемы: коррупция в деталях" призналась, что никогда не была клиентом нашей компании и не подавала иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску! Есть вообще предел этому безумию?" - написал совладелец SkyUp.

Он напомнил, что апелляция компании на решение Барышевского райсуда на сегодня не рассмотрена.

Украинский журналист Михаил Голуб так прокомментировал действия "истицы".

Как сообщал "Апостроф", ранее, 24 мая, Барышевский районный суд приостановил лицензию авиакомпании SkyUp на перевозку пассажиров. Такое решение он принял на основании иска за подписью жительницы Барышевки Оксаны Пасенко.

В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

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