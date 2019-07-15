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​Власти Украины сделали резонансное заявление об отмене железнодорожного сообщения с Россией

понедельник, 15 июля 2019, 13:14
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Украина не может разорвать грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Cоюз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - сказал Гройсман.

Он также отметил, что ограничение авиасообщения с Россией стало ответом на ее агрессию против Украины.

"Мы должны вводить ограничения, когда Россия напала на Украину. Это наш враг… Отменены ограничения могут быть только тогда, когда россияне выйдут с территории Украины", - сказал премьер.

В сентябре 2015 года Украина запретила полеты в украинские города российским авиакомпаниям, которые совершают рейсы в оккупированный Крым. В ответ Россия запретила полеты в свои города всем украинским авиакомпаниям. Украина, в свою очередь, запретила с 26 ноября 2015 года транзит самолетов российских авиакомпаний над своей территорией.

По мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, возобновление авиасообщения с Россией возможно только после восстановления территориальной целостности Украины, включая исторические украинские земли, входящие в состав РФ.

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